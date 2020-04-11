12 апреля 2020 года отмечается Вербное воскресенье. Символом этого большого православного праздника являются ветки вербы, которые прихожане разных Церквей святят в храмах, а затем хранят дома на протяжении всего года.

Верующие уверены, что такие веточки вербы охраняют их жилье от всего плохого: болезней, бедности, неприятностей. Но в этом году из-за карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, богослужения не будут доступны для посещения.

В связи с этим у читателей возникает вопрос, как же освятить вербу, которая бы приносила удачу дому и его жильцам на протяжении года.

Сделать это несложно. Достаточно купить веточки вербы, окропить их дома святой водой и от чистого сердца прочитать:

Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!

В это же время некоторые священники утверждают, что само по себе освящение вербы - в храме или дома - не имеет смысла, если до этого человек не соблюдал Великий пост, не молился и не планирует это делать в Страстную Седмицу.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей молитвы, которые рекомендовано прочитать дома в Вербное воскресенье.

Дополнительно мы рассказываем об истории этого праздника, что можно и нельзя делать, публикуем поздравительные открытки с Вербным воскресеньем - все это в нашем материале.

Молитва в Вербное воскресенье

Молитва Входу Господню в Иерусалим