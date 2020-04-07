Олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский рассказал, что он думает про "антиколомойский законопроект", а также депутатов, которые тормозят его принятие.

Об этом он сообщил в интервью изданию НВ.

"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - заявил Коломойский.

По его словам, он не просил депутатов подавать столько правок к законопроекту. Кроме того, он заявил, что лично не знаком с внефракционным депутатом Антоном Поляковым, который подал более 6 тысяч правок. Однако подтвердил, что общается с депутатом "Слуги народа" Александром Дубинским.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он дефолт Украины, Коломойский ответил, что выступает за "ресруктуризацию долгов".

Также, по его словам, он не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским "антиколомойский" законопроект.

"Вообще не обсуждал. Люди (то есть украинская власть во главе с Зеленским - Ред.) выбрали свой путь. И это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - рассказал он.

Напомним, в конце марта Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" законопроект о банках, поданный Кабмином. Принятие этого документа — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной. Если законопроект депутаты поддержат и во втором чтении, дорога к возвращению Приватбанка или получению компенсации за него для олигарха Игоря Коломойского будет закрыта.

Вчера группа депутатов внесла в парламент более 16 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту. Это может надолго затормозить принятие документа.