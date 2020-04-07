Президент России Владимир Путин описал ситуацию с коронавирусом в стране ироничной фразой "вся страна — вирусологи". Однако призвал россиян придерживаться мнения настоящих специалистов.

Об этом хозяин Кремля заявил в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом. Стенограмма совещания, проведенного в формате видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

"Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна - вирусологи", - отметил глава российского государства. Он добавил, что мнение истинных специалистов остается крайне важным, так как на их мнении основаны действия властей всех уровней.

Напомним, Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни в России до конца апреля.

С 1 апреля Владимир Путин стал пользоваться антисептиком на рабочем месте, а со 2 апреля ушел на самоизоляцию.