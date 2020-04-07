Инфографику с показателями обновленного из-за кризиса бюджета на 2020 год опубликовал в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - написал глава правительства.

Согласно инфографике, проект изменений в госбюджет предусматривает увеличение расходов на пенсионное обеспечение со 172,6 млрн до 192,3 млрд грн. Сокращены будут расходы на ремонт и строительство дорог - с 71,9 млрд грн до 70,8 млрд. Также уменьшатся траты на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 18,1 млрд до 17,2 млрд грн.

Анонсированный ранее фонд борьбы с Covid-19 должен составить 97,1 млрд грн. Расходы на Министерство обороны останутся на прежнем уровне - 125 млрд грн.

Напомним, что ранее Верховная Рада не поддержал предложенные Кабмином изменения в бюджет, поэтому правительство подготовило новые предложения.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин предложил создать фонд борьбы с коронавирусом с бюджетом в 97 миллиардов.

Также мы сообщали, что бюджет в марте недополучил почти 10 миллиардов гривен, а всего в 2020-м Украина может недосчитаться 115 миллиардов.