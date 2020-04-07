Из украинских супермакетов в средине апреля могут исчезнуть лимоны. Причина этому - закрытие рынка Турции и возможные сложности с поставками из Испании.

Об этом 7 апреля сообщает "Интерфаксу-Украина" директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

"Украина импортирует в год в районе 55 тыс. тонн лимонов (в 2019 году - 54,3 тыс. тонн). Поставки из Турции составляют более 60% общего объема. В связи с закрытием рынка Турции продукция из этой страны будет замещаться продукцией из Южной Америки (Аргентина - второй после Турции поставщик лимонов в Украину)", - считает Зверева.

По ее словам, в средине апреля вполне может сложиться ситуация, что на полках украинских супермаркетов покупатели не увидят лимоны.

"Поставки из Турции лимонов ограничены в связи с закрытием рынка. Поставки из Испании - тоже под большим вопросом (из-за сильного распространения пандемии в стране). А лимоны из Аргентины просто физически не успеют доплыть", - сообщила эксперт.

Также Зверева отметила, что цены на лимоны за последний месяц выросли в два раза. В начале марта средняя цена была - 40-45 грн/кг, сейчас - 80 -90 грн/кг.

"Сейчас сложно спрогнозировать рост цены так как ситуация развивается стремительно и не понятно, что будет завтра. Но, также стоит понимать, что турецкий лимон - наиболее дешевый. Если не изменится уровень потребления - вполне вероятно, что цена на лимон может возрасти свыше 100 грн", - пояснила эксперт.

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