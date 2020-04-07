В Италии десятки украинцев находятся на принудительном карантине или в отделениях интенсивной терапии в связи с коронавирусом. Посольство не может предоставить официальную информацию из-за защиты персональных данных, но при необходимости готовы будут оказать помощь всем украинцам, которые обратятся в посольство.

Об этом сообщает посол Украины в Риме Евгений Перелыгин в интервью агентству "Укринформ".

Дипломат отметил, что из-за защиты персональных данных посольство получает информацию относительно граждан Украины исключительно тогда, когда лицо дает разрешение на информирование органов о своем пребывании в госпитале. Или если человек сам обратился в посольство или консульство.

"Я неформально знаю, но я не могу распространять эти данные, есть десятки украинцев, которые находятся или на принудительном карантине, или в госпитале в интенсивной терапии. Но фамилия, пол, возраст могут быть переданы посольству, только если человек или его родственники попросят об этом. Тогда мы подключаемся, если нужна помощь", - рассказал посол. По его словам, 4 украинских граждан в Италии умерли в связи с вирусом. Одна гражданка выздоровела после терапии.

Напомним, в понедельник в Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом за сутки.

Власти Италии дали добро Ryanair на 28 еженедельных рейсов в Украину до 13 июля.