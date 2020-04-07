Митрополит Павел и братия Киево-Печерской лавры прошли тест на коронавирус. Настоятель говорит, что у всех работников храма есть воспаление легких и "вирусные моменты".

Соответствующее видео, записанное митрополитом, скорее всего, еще 4 апреля, в день тестирования на коронавирус, опубликовал YouTube-канал "Религиозная правда".

Так, Павел сказал, что Киево-Печерская лавра закрылась на карантин, чтобы прихожане "не переживали и не боялись".

"Потому что есть еще и братия, которая также боится, чтобы не зная, есть ли у него что-то или нет ... потому что только сегодня сделали тесты большинства братии, поэтому ворота Лавры закрыты в настоящее время, чтобы стихла вся эта чума 21 века", - сказал митрополит.

Отец Павел уверяет, что он и братия храма "здоровы", хотя у них есть воспаление легких.

"Прошу еще раз тех, кто распускает слухи: мы живы, мы здоровы. Да, у нас всех есть и воспаление легких, и вирусные ... моменты, не знаю, как их назвать ... гриппы. Но мы переносим все это", - заверил наместник.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружено уже 4 случая коронавируса. По слухам, среди них есть и настоятель Лавры митрополит Павел.

Ранее мы писали, что сегодня в храме прошла служба по случаю Благовещения. Она транслировалась онлайн из-за карантина.