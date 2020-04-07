Сегодня Банковая распространило фото совещания в Офисе президента по коронавирусу, где по правую руку от президента Владимира Зеленского сидит глава ОП Андрей Ермак, который недавно попал в скандал с пленками, обнародованными нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Фотография опубликованная пресс-службой Офиса президента.

В Телеграм-канале "Политика Страны" так прокомментировали появившийся снимок на фоне скандальных пленок с Ермаком.

"Сегодня активно постят фотку Ермака, который сидит по правую руку от президента на совещании в ОП по борьбе с коронавирусом. Вероятно по задумке Банковой, появление этого фото должно символизировать то, что Ермак остаётся ключевым соратником президента и слухи о его отставке беспочвенны.

Однако выражение лиц на этом фото такое грустно-мрачное, что впору его подписать так: "Андрей, пора уходить". "Понимаю, Володя. Все понимаю". Или, как вариант, на совещании они услышали какую-то очень тревожную информацию о ситуации по коронавирусу. Но пока не говорят об этом.

В общем, фото весьма спорное с точки зрения эмоциональной нагрузки, которую оно несёт", - говорится в сообщении издания.

Как сообщала "Страна", "советник" Ермака требовал 200 тысяч долларов взятки за назначение на руководящую должность.

Напомним, в "Слуге народа" требуют расследовать "пленки Ермака" и наказать виновных "вне зависимости от родства".