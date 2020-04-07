Прихожане больничного храма Украинской Православной Церкви (УПЦ) в честь святого Григория Богослова в Киеве организовали пошив защитных костюмов для врачей.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Как отмечается, храм Григория Богослова расположен на территории Киевской городской клинической больницы №4, куда госпитализируют столичных пациентов с подозрением на коронавирус.

"В данный момент Церковь активно старается поддерживать наших медиков. По всей Украине сегодня верующие шьют маски, изготавливают дезинфицирующие растворы. При больничном храме святого Григория Богослова, который находится при четвертой киевской больнице, в одном из помещений организован цех по пошиву защитных костюмов. Настоятель храма протоиерей Сергей Головакин и прихожане шьют костюмы для врачей, которые лечат больных коронавирусом", - рассказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Центр отмечает, что импровизированный швейный цех организовали в помещении больничного храма. Процесс изготовления защиты для медиков сопровождаются молитвами. Готовые костюмы верующие передадут медикам Киевской городской клинической больницы №4, где действует храм УПЦ Григория Богослова.

Скриншот: Facebook/Центр інформації УПЦ

Напомним, в УПЦ сообщили, что привлекут верующую молодежь для пошива масок. Их будут раздавать бесплатно.

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