В Министерстве здравоохранения рассказали, что горячая ванна не помогает в качестве лечения и профилактики коронавируса.

Об этом сообщил канал в Telegram "Коронавірус-інфо" от Министерства здоравоохранения.

"Во время эпидемии в соцсетях распространяется очень много фейков по коронавирус. Призываем бороться с мифами вместе и распространять только правдивую информацию из проверенных источников", - указано в сообщении.

Чтобы развенчать некоторые слухи о домашнем лечении коронавируса, Минздрав распространил информационный буклет о том, что горячая ванна не может выступать в роли лечения и профилактики заболевания, так как температура человеческого тела в таких условиях поднимается максимум до 37 ℃.

Поэтому навредить вирусу горячая ванна не сможет, а вот обжечь кожу такими методами несложно, говорят в Минздраве.

Напомним, американские ученые рассказали о способе определения смертности от коронавируса. Данный метод предполагает определение зависимости тяжелого течения болезни и повышенного риска летального исхода болезни от количества тромбоцитов в крови пациентов с Covid-19.

Как сообщала "Страна", в киевском Институте сердца скончался 30-летний мужчина по имени Кирилл. Он был госпитализирован туда две недели назад, 24 марта. Он стал одним из первых, кому поставили диагноз covid-19. "Страна" разбиралась, чем питался и как следил за своим здоровьем умерший от коронавируса.

Также "Страна" писала про "спорт, секс и минимум стресса". Специалисты рассказали, как украинцам в условиях борьбы с коронавирусом укреплять иммунитет.