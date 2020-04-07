В Италии увеличивается число умерших врачей от коронавируса. Их количество приближается к сотне.

Об этом сообщает итальянская федерация врачей FNOMCEO.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти еще пятерых медиков. Таки образом общее количество жертв от коронавирусной инфекции возросло до 94.

"С сегодняшнего дня мы будем сообщать их имена здесь, на портале который останется в памяти в трауре, в печальном списке, который будет постепенно обновляться", - говорится в сообщении FNOMCEO.

Ранее мы сообщали, что в больницах Италии с коронавирусом лежат около сотни украинцев. Чтобы помочь местным медикам справиться с нагрузкой на систему здравоохранения, в страну, 4 апреля вылетели 20 украинских медиков.