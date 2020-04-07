В Италии от коронавируса умерли почти сто врачей
В Италии увеличивается число умерших врачей от коронавируса. Их количество приближается к сотне.
Об этом сообщает итальянская федерация врачей FNOMCEO.
Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти еще пятерых медиков. Таки образом общее количество жертв от коронавирусной инфекции возросло до 94.
"С сегодняшнего дня мы будем сообщать их имена здесь, на портале который останется в памяти в трауре, в печальном списке, который будет постепенно обновляться", - говорится в сообщении FNOMCEO.
Ранее мы сообщали, что в больницах Италии с коронавирусом лежат около сотни украинцев. Чтобы помочь местным медикам справиться с нагрузкой на систему здравоохранения, в страну, 4 апреля вылетели 20 украинских медиков.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.