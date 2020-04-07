В гонконгском Ocean Park две большие панды успешно спарились после 10 лет безуспешных попыток. Этому поспособствовал карантин в зоопарке, который позволил животным уединиться без присутствия людей.

Об этом сообщает пресс служба зоопарка.

С конца марта 14-летние панды Ин Ин и Ле Ле начали по-другому себя вести. Ин Ин стала больше времени проводить в воде, а Ле Ле помечал территорию и искал запахи Ин Ин. В парке отметили, что такое поведение характерно для панд в период размножения с марта по май. Ветеринары следят за здоровьем панд.

Работники зоопарка подчеркнули, что о беременности говорить пока рано, но врачи надеются, что в конце июня этого года беременность все же может подтвердиться.

Ин Ин и Ле Ле попали в зоопарк в Гонконге в 2007 году. С 2010 года сотрудники пытались свести их, но без успешно. В зоопарке отметили, что во время естественного спаривания выше шанс беременности, чем во время искусственного оплодотворения.

Скриншот: Гонконгский зоопарк в Instagram

Напомним, что недавно ученые из Китайской академии наук в Пекине благодаря исследованию ДНК смогли выявить новый вид красных или малых панд.

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