Вскоре украинцам станут доступны отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом. Сейчас такая платформа финализируется, а затем опубликованные на ней данные каждого медучреждения проверят волонтеры. Об этом шла речь на ежедневном совещании, которое проводит президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа, и для граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий, необходимых для выявления коронавируса.

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для Украинской формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн.

Он настаивает, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также о способах защиты от него.

"Каждый день по разным каналам - и по телевидению, и в соцсетях - вы должны без устали давать рекомендации по превентивные меры, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стариков, с хроническими болезнями и других", - заявил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно от коронавируса умерла работница детской библиотеки.

Также мы сообщали, что в России зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса.