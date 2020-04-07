Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал конфликт полиции со спортсменами, которые вопреки запретам пытались прорваться на спортплощадку в Гидропарке. По его словам, исключений ни для бодибилдеров, ни для моржей не будет - тренироваться в парк их не пустят.

Об Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга 7 апреля, видео опубликовано в Facebook.

"Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом... Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса - это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, карантинные ограничения касаются всех без исключения, потому их должны соблюдать в том числе спортсмены.

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Даже профессиональные спортсмены приостановили тренировки, даже Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией", - заявил Виталий Кличко.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. Мэр Киева об отсутствии исключений для спортсменов - с 08:33

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточили карантинные меры - в стране запретили гулять в парках и лесопосадках. Впрочем, не всех жителей страны это устроило. Так, группа людей попыталась прорваться на спортплощадку в киевский Гидропарк, полиция их "запаковала".

А один из спортсменов оказался более изобретательным - он попытался попасть в Гидропарк вплавь. Впрочем, полиция задержала парня, ему грозит штраф в 34 тысячи грн. Заседание суда по этому делу должно было состояться 7 апреля, но его перенесли на неделю.