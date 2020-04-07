В Запорожье коронавирусом заболел директор рынка, который не хотел закрывать его на карантин. Полицейские обследовали рынок в Коммунарском районе еще 21 марта, а на директора рынка составили админпротокол за работающие продуктовые ларьки. Сам мужчина факт работы рынка отрицал. 3 апреля у него подтвердили коронавирус. Он находится в больнице, состояние тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

21 марта работники Коммунарского отделения полиции в Запорожской области для проверки соблюдения карантинных мероприятий выехали на один из рынков Запорожья, где обнаружили два киоска, которые, несмотря на запрет, продолжали торговлю продуктами питания.

Полицейские пообщались с директором рынка, при этом делая акцент на выполнении требований Постановления Кабмина №211 и протоколе региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области о запрете работы агропромышленных и торговых рынков. Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка остановили.

Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в медицинском учреждении, и 3 апреля ему подтвержден диагноз коронавирус Covid-19, состояние его здоровья тяжелое.

Полицейские, которые контактировали с больным гражданином, сдали тесты - результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.

Напомним, 3 апреля в Запорожье ослабили карантин и открыли продуктовые рынки, куда люди идут толпами и без масок. Как сообщала "Страна", в Запорожье коронавирус от отца подхватила восьмилетняя девочка.

В конце марта глава областного совета Запорожья заразился коронавирусом.