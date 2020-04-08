Предлагаем гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака. На астропрогноз окажет влияние полнолуние. Это подходящее время для завершения дел и проектов, для того, чтобы отыскать точку внутренней гармонии и равновесия. При этом при достижении своих целей вам придется считаться с другими и учитывать интересы окружающих. Сегодня может обостриться интуиция и эмоции.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам день может принести открытия, связанные с другими людьми. Сегодня вы можете принять иную точку зрения, по-настоящему услышать позицию другого человека и прийти к компромиссу. Тактика поиска точек соприкосновения, а не разногласий, принесет вам успех и поможет продвинуться в делах. Среда также может принести какие-то новости, которые принесут облегчение.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцов ждет неплохой день. Добиваться успеха сегодня поможет прилив сил и энергии. Главное направьте ее на действия, которые помогут добиваться нужных именно вам целей. Иначе лежание на диване или обслуживание интересов других не принесет вам пользы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Среда может стать сумбурным днем для Близнецов из-за того, что вам трудно будет сконцентрироваться и мысли будут путаться. Если вы заметили такое за собой, по мере возможности постарайтесь разгрузить голову. Найдите занятие, которое отвлечет вас. Это может быть физическая активность, уход за растениями, животными, массаж.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня у Раков много времени могут занять какие-то дела, связанные с домом, с тем местом, где вы живете. Это может быть ремонт, перестановка мебели, уборка либо же вы задумаетесь о том, где бы вы хотели жить. Возможно, встанет вопрос сделок с недвижимостью. В целом день будет спокойным, без неприятных неожиданностей.

Лев (23.07 - 23.08)

Среда принесет Львам решение хлопот, связанных с оформлением документов. Вы можете много общаться с близкими. В целом же день не очень подходит для активных действий, поскольку они могут не принести результата. Возьмите паузу и подождите немного, пока не прояснятся цели и обстоятельства.

Дева (24.08 - 23.09)

К Девам сегодня могут прийти деньги: выплаты, зарплата, средства от продажи либо вам вернут долг. Среда хорошо подходит для того, чтобы навести порядок в денежных делах. Пересчитайте финансы, которые есть в вашем распоряжении уже сейчас, чтобы иметь представление о том, какой суммой вы располагаете. Отложите одну пятую, как неприкосновенный запас на крайний случай. Остальное распределите в соответствии с вашими текущими доходами и потребностями.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня влияние на события окажет полнолуние, которое находится в созвездии Весов. Вы сможете ясно увидеть текущую реальность и то положение, в котором находитесь. А также, какие у вас есть ресурсы и таланты, чтобы направить ситуацию в желательное русло. Возможно, пазл сложится благодаря новой информации, которую вы получите. Это может быть ответ по рабочим вопросам либо что-то прояснится в личных отношениях.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День может принести ответ на какой-то волнующий вас вопрос. Может разрешиться ситуация неопределенности. Это могут быть какие-то тайные отношения либо подработка, которую вы не афишировали. Но это вас не остановит, а лишь поможет расчистить путь для чего-то нового и более продуктивного.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день пройдет в ключе общения с друзьями и коллегами, которые признают ваши таланты и способности. Вы можете осознать, кто ваш единомышленник, общение с кем наполняет вас силами и вдохновляет. Это может быть ценным открытием, особенно, если вам не хватает позитивной энергии. При этом будьте осторожны с желанием помочь - кто-то это может воспринять, как нравоучение и попытку давления, что чревато ссорами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Среда может принести шанс улучшить свое положение в той сфере деятельности, которой вы занимаетесь. Сегодня также может завершиться какой-то проект: как в силу того, что задача выполнена, так это может быть и добровольный отказ от того, что не приносит вам пользу и выгоду. В любом случае, в дальней перспективе это окажется оправданным. День подарит много энергии, которой вы должны правильно распорядиться.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям полнолуние принесет определенность в сфере обучения либо поездок. Вы можете окончательно определиться с планами в этих сферах, или окончательно отказаться от того, что покажется вам бесперспективным. День в целом будет спокойным, наполненным рутинными делами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Среда будет непростым днем для Рыб в эмоциональном плане. Это может быть связано с тревогой от постоянного чувства ожидания. Если вам трудно - ищите поддержку у окружающих. Вскоре ситуация может разрешиться. Также день может принести деньги от каких-то давних процессов - вам вернут долг, поступить прибыть от старых сделок.