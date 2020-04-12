Сегодня, 12 апреля 2020 года, православные христиане отмечают Вербное воскресенье. Церковь называет его Вход Господень в Иерусалим.

"Страна" рассказывает самое главное, что нужно знать об этом празднике, как его отметить в условиях карантина, что нельзя делать, что можно есть. Также мы публикуем поздравления, картинки, открытки, гифки, которые можно отправить своим близким и друзьям.

Вербное воскресенье 2020. Самое главное о празднике

В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим по своими учениками, воскресив накануне мужчину по имени Лазарь. Местные жители были невероятно счастливы этому чуду. Дабы почтить Спасителя, по пути его следования люди выстелили дорожку из пальмовых веток.

Еще со времен Руси для празднования их заменили ветками вербы, которые более свойственны нашему климату. Наши предки верили, что верба, освященная в этот день, обретает магические свойства. Если ею легонько шлепнуть ребенка, он не будет болеть. А больной человек, наоборот, выздоровеет.

После Вербного воскресенья такие веточки не выбрасывали, а хранили дома, на самом видном месте, на протяжении всего года. Люди уверяли, что верба охраняет жилье от нечистой силы, обводит болезни и все трудности.

В этом году из-за карантина, введенного из-за коронавируса, службы в храмах проходить не будут. Зато Церкви будут транслировать их в режиме онлайн, дабы прихожане могли проникнуться духом праздника.

Веточки вербы можно освятить самостоятельно дома, используя святую воду и читая молитву. Подробно, как это сделать, читайте в нашем материале.

В этот день нельзя выполнять тяжелую физическую работу, убирать, хозяйничать в огороде, пить алкоголь. Зато есть послабления в еде - допускается употребление рыбы. Детально о том, что сегодня нельзя делать и что можно есть - в нашем материале.

Вербное воскресенье 2020. Поздравления, картинки, открытки

Сегодня важно прислушаться к рекомендациям специалистов-медиков и без острой необходимости не покидать дом. Поздравить родственников, друзей, коллег можно с помощью красивых поздравлений, которые мы предлагаем вниманию ниже.

С Вербным воскресеньем!

Теплоты, спасенья.

Пусть Господь благословит

И от всех невзгод хранит!

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы все плохое осталось в прошлом, а в будущем было только доброе и светлое. С праздником!

Верба в дом — и беды прочь!

Счастье пусть, везение

Светлый праздник принесет.

С Вербным воскресеньем!

В Вербное воскресенье желаю - самое главное! - здоровья. Чтобы в доме царил уют, благополучие, а все невзгоды проходили мимо. С праздником!

С Вербным воскресеньем,

С солнышком в окне.

Пусть добавит радости

Этот день тебе!

Желаю в Вербное воскресенье получить вербой по попе! А после этого стать здоровее, счастливее, веселее, богаче! Поздравляю и крепко обнимаю!

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Благодати дому пожелаю,

Мира и гармонии душе,

Всего хорошего тебе!

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю мира, добра, тепла и, конечно, крепкого-крепкого здоровья!

Воскресение пришло, Вербное, хорошее,

И погода за окном светлая, пригожая.

Поздравляю всех людей, счастливо живите,

В череде бегущих дней веру сохраните.