Во время видеоконференции подгруппы Трехсторонней контактной группы в понедельник, 6 апреля, не удалось достигнуть договоренностей о разведении сил на трех новых участках Донбасса.

Об этом заместитель командующего операцией Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь рассказал "Новостям Донбасса".

"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", - заявил он.

По словам Бондаря, обе стороны предлагают свои места разведения сил. Однако основная проблема в том, что Россия не желает признавать себя одной из сторон конфликта, а выступает только в роли посредника.

"Но под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось. Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая — представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - добавил Бондарь.

Командующий не уверен, что какой-то прогресс будет заметен во время встречи всех участников ТКГ в онлайн-режиме, которая запланирована на 8 апреля.

"Очень сложно договориться непосредственно руководителям, когда нет договоренности в подгруппе на уровне экспертов", - подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что в конце марта украинская сторона отклонила все наработки в Трехсторонней контактной группе по разведению войк и по другим вопросам. Таким образом была свернута не только работа по созданию Консультативного совета, по поводу которого устроила бунт украинская партия войны, но и почти вся прочая активность в Минске.

Как сообщалось ранее, "Страна" разбиралась, почему главу ОП Андрея Ермака обвинили в госизмене за создание Консультационного совета по Донбассу.