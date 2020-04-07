В Ровно, где власти в разгар эпидемии коронавируса хотели выделить миллионы на памятник Бандере, зафиксирован еще один летальный случай Covid-19. Умерла 51-летняя работница детской библиотеки.

Об этом во вторник, 7 апреля, информирует пресс-служба городского совета и исполкома.

По словам Ровенских властей, в последние дни жизни состояние здоровья женщины ухудшилось.

"С прискорбием сообщаем, что вчера в нашем городе от коронавируса умер первый человек. Это сотрудница детской библиотеки, которая последние дни находилась в тяжелом состоянии. Женщине был всего 51 год. Коллектив Ровенского городского совета и исполнительного комитета выражает искренние соболезнования близким умершей", - сообщили в пресс-службе горсовета Ровно.

Скриншот: Ровненский городской совет и ее исполнительный комитет

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 462 человек. Зафиксировано 45 летальных случаев, 28 пациентов выздоровели.

Ранее мы писали, что в Ровенской области коронавирус был зафиксирован у жителя Здолбуновского района, 41-летнего монаха. Он недавно встречался с человеком, который вернулся из Италии.