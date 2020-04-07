Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины за январь-февраль 2020 года упал на 0,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По итогам февраля сокращение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 1,8% против в 2,6% в январе. Это произошло в результате улучшения в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет дополнительного дня в феврале 2020 года. В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/г производстве, сокращение падения в промышленности и транспорте", - говорится в сообщении.

В результате сокращение ВВП в январе-феврале составило 0,2%. В феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей начали чувствовать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (металлургия и авиатранспорт), уточняется в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что пандемия коронавируса и существенное падение цен на мировых рынках, введение карантина в Украине и другие ограничения серьезно повлияют на производственную сферу, особенно в первом полугодии этого года.

Согласно обзору, в январе-феврале впервые с 2016 года строительство продемонстрировало спад на 0,6% против +22,6% за два месяца 2019-го. На это прежде всего повлиял негативный показатель строительства инженерных сооружений, который в прошлом году показал чрезвычайно высокий результат.

Кроме того, в феврале промышленность замедлилась к 1,5%, а в январе падение достигало 5,1%. В частности, металлургическое производство сократилось на 4,1% по сравнению с 10,3% сокращения в январе. Машиностроение просело в феврале на 13,2% против -10,5% месяцем ранее. В то же время ускорение темпов роста в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+6,6% в феврале против +2,9% в январе) состоялось на фоне рекордного урожая подсолнечника и благоприятной конъюнктуры на подсолнечное масло.

Помимо этого, в феврале рост на 27% показало табачное производство, тогда как в январе оно выросло на 17,5%.

Согласно обзору, за счет животноводства сельское хозяйство показало рост в феврале на 1%, хотя месяц ранее этот показатель был на уровне -0,75%. Как указало Минэкономики, положительную динамику в январе-феврале 2020 года показала внутренняя торговля - рост на 2,5%, что произошло благодаря развитию розничного сегмента.

Минэкономики также зафиксировало снижение грузооборота: на 12,2% - в феврале и на 16% - за два месяца. Ведомство напоминает, что в 2019 году рост ВВП Украины немного замедлился – до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП – до 1,6% с 3,6%.

Напомним, вместо запланированных 3,7% роста ВВП премьер Денис Шмыгаль предрек падение экономики почти на 5%.

Также мы писали, что, по прогнозу Офиса президента, ВВП Украины ждет падение на 5%. И это в лучшем случае.