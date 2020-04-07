На карантине, введенном в стране из-за коронавируса, украинцы чаще всего тревожатся и испытывают надежду. А самыми редкими ощущениями оказались радость и удовлетворенность.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного R&B Group.

28 марта - 3 апреля социологи опросили 1400 украинцев старше 18 лет и узнали у них, что они испытывают во время карантина.

Оказалось, что 38% украинцев ощущают на карантине тревогу. Чуть меньше респондентов - 32% - выбрали надежду. Еще 22% опрошенных отметили оптимизм в качестве переживаемого ощущения. 20% украинцев напуганы, 16% - разочарованы, 13% - растеряны. Еще 7% респондентов выбрали безысходность. По 5% опрошенных испытывают уверенность и пессимизм. Всего 3% украинцев заинтересованы, 2% - безразличны. Самыми редкими ощущениями оказались радость и удовлетворенность: они набрали по 1,4% и 0,6% голосов соответственно.

Инфографика: R&B Group

Любопытно, что по итогам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", напротив, оказалось, что на карантине украинцы чаще других эмоций испытывают радость, заинтересованность и волнение, а только потом удивление, гнев, печаль и страх.