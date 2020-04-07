Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, не снимать их слишком рано.

Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, слова которого цитирует Reuters.

"Одно из самого важного - не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - сообщил Линдмайер.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов по смягчению мер, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса.

Напомним, Австрия первой в Европе начала снимать ограничения по карантину. С середины апреля здесь начнут смягчать карантин, а через месяц откроют все магазины и парикмахерские.

Как сообщала "Страна", Литва может ослабить карантинный режим после Пасхи.

Дания также заявила о постепенном смягчении карантина. С середины апреля в стране откроют детские сады.