ВОЗ призвала страны мира не ослаблять карантинные меры слишком рано
Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, не снимать их слишком рано.
Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, слова которого цитирует Reuters.
"Одно из самого важного - не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - сообщил Линдмайер.
Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов по смягчению мер, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса.
Напомним, Австрия первой в Европе начала снимать ограничения по карантину. С середины апреля здесь начнут смягчать карантин, а через месяц откроют все магазины и парикмахерские.
Как сообщала "Страна", Литва может ослабить карантинный режим после Пасхи.
Дания также заявила о постепенном смягчении карантина. С середины апреля в стране откроют детские сады.