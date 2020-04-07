Больше половины украинцев полагает, что через три месяца, к июлю текущего года, ситуация в стране ухудшится. Всего 22% заявляют об обратном.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного R&B Group.

Исследование проводилось 28 марта - 3 апреля: социологи опросили 1400 украинцев старше 18 лет и выяснили, в каком направлении, на их взгляд, будет развиваться ситуация в стране ближайшие три месяца.

Оказалось, что 32% респондентов полагают, что ситуация точно ухудшится, еще 25% думают, что скорее ухудшится (в сумме 57%). О неизменности положения к середине лета заявили 7% опрошенных. 17% полагают, что через 3 месяца обстановка в стране скорее улучшится. 5% респондентов оказались оптимистами и заявили, что ситуация точно улучшится в указанный срок.

Инфографика: R&B Group

Между тем, по данным социологов, уже примерно треть украинцев столкнулась с финансовыми трудностями на карантине, у 40% вообще нет сбережений. Более того, 60% жителей страны полагают, что через три месяца финансовое благосостояние их семьи ухудшится.