Сотни украинцев пытаются вернуться на родину через КПП "Тиса" в Чопе. Люди часами стоят в гигантской очереди, чтобы пересечь границу Украины с Венгрией.

Запечатлевшее это кадры опубликовало издание Mukachevo.net.

На обнародованном видео видно, как человек в очереди потерял сознание. По словам очевидцев, они простояли на пункте пропуска около десяти часов и после этого одному из них стало плохо.

Напомним, со вторника, 7 апреля, государственную границу Украины можно пересечь только автотранспортом через работающие 19 пунктов пропуска. Еще в 28 пунктах прекращается возможность пересечь границу пешком.

Ранее "Страна писала о том, что три украинца проигнорировали режим самоизоляции и попытались выехать за границу через пункты пропуска, однако пограничники им помешали. Теперь нарушители заплатят штраф за нарушение карантина.

Тапкже мы сообщали, что в Харькове обнаружили на самоизоляции первого больного с коронавирусом.