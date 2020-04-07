Кабинет министров Израиля ввел временный комендантский час на всей территории страны с 15:00 8 апреля до 06:00 утра 9 апреля. Это сделано, чтобы предотвратить празднование религиозного торжества Песах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прокомментировал запрет, напомнив о том, как граждане еврейского государства помогли распространиться болезни, громко отпраздновав праздник Пурим, который прошел с 9 на 10 марта.

"Мы видели, что произошло месяц назад. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны проводить праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома", - сказал он.

שידור חי! ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת ממעון ראש הממשלה בירושלים. https://t.co/28iculXhm9 — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 6, 2020

О комендантском часе - в начале ролика. Видео: Twitter / IsraeliPM_heb

Во время комендантского часа нельзя будет отходить более, чем на 100 метров от собственного жилища. Помимо комендантского часа, с 19:00 часов 7 апреля по 06:00 10 апреля в стране вводится так называемое закрытие (lockdown), которое подразумевает запрет покидать свою общину, в которой живут израильтяне.

Магазины прекратят свою работу с наступлением комендантского часа, а весь общественный транспорт остановлен до утра пятницы. Ограничения распространяются только на те районы, где живут евреи - на мусульманские города комендантский час не повлияет.

Известно, что Песах подразумевает семейный ужин - Седер. Для этого не обязательно покидать дома, однако ограничения введены, чтобы не допустить хождение гостей по чужим домам.

Напомним, в Израиле проанализировали основные источники распространения коронавирусной инфекции в стране. На первом этапе эпидемии главным рассадником заразы стали синагоги: в них подхватили вирус 24% больных.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава политической разведки страны "Моссад" Йосси Коэн ушли на карантин. Такая мера предпринята в связи с инфицированием коронавирусом министра здравоохранения страны Яакова Лицмана и его жены.