В Венгрии около Будапешта автобус, который перевозил украинцев, попал в ДТП, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

Авария произошла 7 апреля. Шинкарюк пишет, что ДТП случилось на 75 километре автомагистрали М3 у Будапешта. Автобус транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

"По полученным оперативным данным, в автобусе находилось восемь человек. Двое из них - в тяжелом состоянии, шесть- в удовлетворительном. Все лица доставлены в больницу. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - пишет он.

Также Шинкарюк сообщил, что в больницу города Хатван, где находятся украинцы, выехал спецтранспорт, чтобы доставить их в родную страну. Пациенты прошли медосмотр, им оказали всю необходимую помощь и разрешили ехать дальше. Пока украинцы ожидают спецтранспорт, они находятся на постоянной связи со штабом по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области.

По данным директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, водитель не справился с управлением транспортного средства и уснул за рулем автобуса.

"Он съехал на обочину и перевернулся. Согласно полученной информации, ДТП произошло причине, что водитель уснул во время управления", - цитирует Погорельцева "РБК-Украина".

Скриншот: Facebook/ Igor Shynkariuk

Ранее мы писали, что в Венгрии загорелся автобус, перевозивший украинских трудовых мигрантов.