Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее высказался против введения карантина в стране, заявил о готовности собственноручно идти лечить больных с Covid-19.

Об этом беларуский лидер заявил во вторник, 7 апреля, во время встречи с правительством, передает издание БелТА.

"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник - Ред.), значит, с тобой пойдем лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо", - заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси отметил, что государство должно справиться с эпидемией "спокойно и красиво" и подчеркнул, что власти сделают все, чтобы спасти "кого только можно".

"Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что (если) он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно", - отметил беларуский президент.

Кроме того, он возмутился ростом цен на средства защиты и поручил Комитету государственного контроля разобраться с этой проблемой. "У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки (которые завышают цены - Ред.). Никому не позволено на этом наживаться. И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и лук. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь", - заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, на данный момент в стране госпитализированы 794 человека, 31 из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - добавил Александр Лукашенко", - подчеркнул глава государства.

По последним официальным данным в Беларуси зарегистрировано 13 смертельных случаев от болезни.

Напомним, что в Беларуси будут принудительно госпитализировать граждан, нарушивших 14-дневный карантин, обязательный к соблюдению при возвращении из-за рубежа.

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