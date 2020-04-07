Украинские международные резервы в марте 2020 года уменьшились, по предварительной информации, на 7,8%, или на $2,1 млрд – до $24,924 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ во вторник, 7 апреля.

"Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения", – говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/НБУ

Напомним, в НБУ сообщили о $25 миллиардах резерва, которые могут потратить на удержание курса гривни.

Также мы писали, что НБУ за неделю потратил на удержание гривни почти $1 млрд из золотовалютных резервов.