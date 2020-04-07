Бывшие экс-супруги и профессиональные американские актеры - 57-летняя Деми Мур и 65-летний Брюс Уиллис воссоединились на время самоизоляции и карантина по коронавирусу. Они проводят время с семьей и даже носят одинаковые полосатые пижамы во время пандемии.

Фото счастливых экс-супругов опубликовала их младшая дочь, 26-летняя Таллула Уиллис на своей странице в Instagram.

На снимке семья позируют в забавных бело-зеленых полосатых пижамах, на заднем плане 28-летняя Скаут Уиллис с мужем, режиссером Диллоном Басом, а их собака также отдыхает на диване в футболке с аналогичным принтом.

"Хаотическая повседневность", - подписала фото Таллула.

Фото: instagram/buuski

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 года до 2000-й. Актриса написала мемуары "Наизнанку" (Inside Out) об их разводе с Брюсом.

Как сообщала "Страна", звезда оперы Пласидо Доминго заразился коронавирусом.

Напомним, в США коронавирус убил звезду культового ужастика "Челюсти" и звезду мирового джаза Уоллеса Рони.