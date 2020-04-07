За информацию, которая поможет раскрытию покушения на николаевскогого бизнесмена Михаила Титова, известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик", обещают вознаграждение в один миллион гривен. Об этом заявил адвокат потерпевшего Сергей Войченко. По его словам, деньги собрали друзья и знакомые Михаила Титова.

"Обращаюсь ко всем возможным очевидцев и водителей, которые находились в центральном районе. Николаева в этот день, особенно в первой половине дня и примерно до 15:00, чтобы они предоставили видеозаписи из своих видео-регистраторов нам или органам полиции, проводящим досудебное расследование, или обратились к ГУНП в Николаевской области", - заявил адвокат.

Также юрист обещает щедрое вознаграждение за информацию, которая поможет следствию.

"Друзья и знакомые Михаила Николаевича собрали фонд в размере 1 миллион гривен, который будет выплачен за информацию, способствующую раскрытию этого уголовного преступления", - добавил адвокат.

Напомним, 6 апреля Михаил Титов получил пулевое ранение в голову. Стрельбы произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт" в центре Николаева. Работники автомойки услышали несколько выстрелов и выбежали на улицу. Перед зданим они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Ранее "Страна" писала о том, кто такой Мультик, которому киллер в Николаеве выстрелил в голову, но не убил.

Также мы сообщали, что киллеры на чешских "бляхах" расстреляли короля черновицких контрабандистов Пачу.