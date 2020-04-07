Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Госбюро расследований дело о злоупотреблениях экс-президента Петра Порошенко, которое ранее было передано в НАБУ Офисом генпрокурора.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в САП.

"Вернули в ГБР 24 марта", - сказал он. По его словам, дело передали в ГБР, так как оно неподследственно органам САП и НАБУ.

Напомним, ГБР инкриминировало Порошенко узурпацию власти и злоупотребление властью. Это дело было передано в бюро.

Ранее в Офис генпрокурора поступил проект подозрения в отношении Порошенко относительно назначения членов Высшего совета правосудия и Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не получала от ГБР проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко.