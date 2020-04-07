В Киеве правоохранители составили 574 протокола на граждан, которые нарушили меры по сдерживанию распространения коронавируса. По первым пяти протоколам взыскали 91 800 гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Также начато одно уголовное производство за подвергание опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - сказал мэр Киева.

Отмечается, что полиция столицы продолжает выявлять нарушителей карантина в общественных местах. Правоохранители составляют протоколы на людей, которые находятся на спортивных площадках, в парках и скверах. При этом полицейские объясняют гражданам, что все это делается для предотвращения распространения вирусной инфекции, а не с целью наказания.

Людей штрафуют за "нарушение правил карантина людей" (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Санкция этой статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"С 6 апреля гражданам запрещается находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты и документов, удостоверяющих личность, собираться группами более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения совершеннолетних", - сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в г. Киеве Игорь Бойко.

Напомним, вчера полиция задержала парня, который вплавь пытался добраться до Гидропарка. Ему грозит штраф в 34 тысячи грн.

Также мы писали, что в Киеве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции девушку, которая вернулась из Таиланда и гуляла по городу.