Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что экономика страны не выдержит введения жесткого карантина в стране.

Об этом беларуский лидер заявил во время встречи с правительством во вторник, 7 апреля.

Известно, что около 150 тысяч граждан Беларуси уже обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с жалобой на то, что власти игнорируют эпидемию коронавируса. В ответ на это Лукашенко отметил, что ввести карантин в стране не составит никакого труда, однако это грозит разрушительными последствиями для экономики.

"У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?" - заявил Лукашенко.

Президент республики добавил, что карантин инициирует раскол общества в случае сохранения зарплат тех людей, которые не смогут работать удаленно. Также Лукашенко рассказал о негативных последствиях карантинных мер в других государствах. По его словам, "уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран".

По последним данным, в Беларуси 634 человека находятся на стационарном лечении от коронавирусной инфекции. Сколько всего человек в стране болеют Covid-19 Минздрав Беларуси не сообщает. Также в Беларуси зарегистрировано 13 смертельных случаев от болезни.

Стоит отметить, что Беларусь, пожалуй, остается единственной в Европе страной, где из-за коронавируса не запрещены массовые мероприятия.

Напомним, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко скептически высказался о работе из дома на фоне распространения коронавируса.