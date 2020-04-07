В среднем украинская семья тратит на еду 277 гривен день, а чтобы прожить месяц на карантине ей необходимо 8 826 грн. При этом 68% не запаслись продуктами на время эпидемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного R&B Group.

28 марта - 3 апреля социологи опросили 1400 украинцев старше 18 лет и выяснили, сколько их семьи тратят на питание за день, а также запасались ли они продуктами на время карантина.

Оказалось, что в среднем на еду украинская семья тратит около 277 гривен в день. При этом около 5% респондентов сообщили, что питание обходится им менее 100 гривен в день, 35% тратят на еду 101 - 250 грн, 27% - от 251 до 499 грн, больше 500 грн на питание за день уходит у 13% семей.

Отвечая на вопрос, сколько денег нужно будет их семье, чтобы прожить, если подобный карантин будет длится еще один месяц, 32% респондентов выбрали сумму от 5 000 до 9 999 грн, 16% достаточно менее 5 000 грн, 22% необходимо 10 000 - 14 999 грн, еще 16% нуждаются в более 15 000 грн на месяц карантина. В среднем оказалось, что украинской семье на месяц карантина, чтобы прожить, нужно 8 826 грн.

При этом оказалось, что большинство украинцев (68%) не делали запасов в связи с ситуацией, которая сложилась из-за коронавируса. А 28% все же закупили крупы, макароны и консервы. 8% - мясо, свежие овощи и фрукты - 6%, лекарства и витамины, а также молочные продукты и яйца - по 3%. Четверть из тех, кто делал запасы, отметила, что продуктов им хватит на неделю, на две недели закупку сделали 28% респондентов, на месяц и более запаслись по 19% опрошенных.

Инфографика: R&B Group

Напомним, ранее социологи выяснили, что треть украинцев уже столкнулась с финансовыми трудностями на карантине, почти у 40% нет сбережений.