В Вербное воскресенье принято освящать вербу
В Вербное воскресенье принято освящать вербу

В последний день на этой неделе, 12 апреля 2020 года, отмечается Вербное воскресенье. Еще праздник именуется как Вход Господень в Иерусалим.

Уже в следующий понедельник, 13 апреля, начинается Страстная неделя, она же Страстная седмица, которая завершится Великой Пасхой. 

История Вербного воскресенья и как отмечают

История Вербного воскресенья описывается в Евангелие. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Накануне, в городе Вифании, он воскресил мужчину по имени Лазарь.

Жители Иерусалима, узнав об этом, встречали Господа, расстилая на его пути пальмовые ветки в знак почтения и уважения. В результате это ветви стали символом данного праздника. 

Иисус Христос Вербное воскресенье

В нашем климате пальмы не растут, поэтому еще на Руси их заменили ветками вербы, которая, напротив, распространена широко. 

С давних времен освященной веточкой вербы было принято аккуратно хлестать детей и больных. Считалось, что это придавало здоровья. После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год. Верующие уверены, что она охраняет жилье от разных невзгод, хвори и печали. 

Вербное воскресенье всегда было принято праздновать в храме, принимая участие в богослужении и освящая там веточки вербы. В этом году сделать это будет невозможно из-за коронавирусного карантина. Однако ситуация поправима. 

Церкви будут проводить богослужения в Вербное воскресенье в режиме онлайн. Вербу можно будет купить в магазине, а освятить самостоятельно с помощью святой воды и читая соответствующие молитвы. Подробнее, как это можно сделать, читайте в нашем материале

Что нельзя делать в Вербное воскресенье, что можно есть 

В Вербное воскресенье, как и в любой другой большой православный праздник, действует запрет на тяжелый физический труд дома. 

В этот день нельзя убирать, стирать, шить, работать в саду и огороде. Также не разрешается ссориться, пить алкоголь, а также вступать в интимную связь (в том числе со своими супругами). 

При этом в еде в Вербное воскресенье существуют послабления, несмотря на то, что Великой пост продолжается. 12 апреля можно приготовить рыбу или рыбные блюда, сделать выпечку. Есть мясо, яйца и молочные продукты до Пасхи нельзя. 

Поздравления с Вербным воскресеньем 2020

Вербное воскресенье принято проводить в широком кругу семьи. Однако в этом году из-за коронавируса лучше остаться дома. 

Для того, чтобы поднять близким и друзьям настроение, можно отправить им оригинальные поздравления и картинки, которые мы заранее подготовили для своих читателей. 

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