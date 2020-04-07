В понедельник, 6 апреля, в возрасте 72 лет скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк. Знакомые сообщают, что причиной смерти стал коронавирус.

Об этом сообщил экс-глава профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота на своей странице в Facebook .

"Далекий и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба "Буковина Черновцы" Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", - написал Сирота.

Фото: facebook.com/ssyrota

Василий Федорюк был президентом "Буковины" в 1993-1998 и 2007-2010 годах. При нем команда из Черновцов в последний раз играла в высшем дивизионе футбольного чемпионата Украины.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Напомним, мать главного тренера "МанСити" Гвардиолы умерла от коронавируса в Испании.