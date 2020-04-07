Министерство цифровой политики сообщило о готовности приложения "Дия", которое будет контролировать передвижение украинцев на изоляции. Глава ведомства рассказал, как работает ПО.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прямом эфире телеканала "Прямой".

"Уже вчера начали тестировать. Мы разработали приложение за 4 дня. Google уже утвердил его, там он доступен. Apple нужно еще несколько часов или день, чтобы оно появилось. Тогда мы сразу начнем его использовать на большом масштабе людей", - сообщил Федоров.

Он добавил, что в основном пользоваться приложением будут граждане, которые находятся на самоизоляции, те, кто недавно вернулся из-за границы и украинцы, у которых есть подозрение на коронавирус. Программа предусматривает отсылку селфи в момент появления push-сообщения, при этом будет автоматически включаться геолокация.

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет поступать до десяти push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения, по сути, будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - рассказал Федоров.

По его словам, украинцы, которые не захотят пользоваться приложением, будут обязаны платить штраф за нарушение карантинных норм. Федоров отметил, что система успешно используется в Польше и других европейских странах.

Об процедуре контроля изолированных - в начале ролика. Видео: Youtube / "Прямой"

Федоров добавил, что система более щадящая, чем использовалась в Китае с распознаванием лица и отслеживанием местоположения изолированных в любой момент времени. Приложение уже доступно на Play Market, Apple Store пока что подтверждает сотрудничество.

Также приложение будет отправлять украинцам актуальную информацию о противодействии распространению карантина и последние данные о заболевших.

Накануне Кабинет министров Украины обязал Министерство цифровой трансформации к 5 апреля разработать и запустить онлайн-сервис для контроля украинцев, которые находятся на самоизоляции.

Напомним, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров похвастался, что за два дня работы приложения его загрузили почти 800 тысяч пользователей. В приложении уже подтянуто 359 тысяч удостоверений с фото и 295 тысяч техпаспортов.

Как сообщала "Страна", в Минцифры рассказали, что не всем украинцам удалось загрузить цифровые копии водительских документов в государственное мобильное приложение "Дія", официальный запуск которого состоялся 6 февраля. Пресс-служба министерства назвала причины этой проблемы.