В Украину наконец-то пришло апрельское тепло. И сегодня, на Благовещение, и завтра на всей территории страны ожидается хорошая погода. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"8 апреля столбики термометров поднимутся до + 15 + 22 градусов, самым теплым ожидается Запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, + 10 + 14 градусов. Но вот ночь еще будет холодной, только + 1 + 6 градусов, местами возможно и до 0-2 градусов мороза", - прогнозирует синоптик.

Уточняется, что ветер в Украине будет преобладать западных направлений, умеренный, на севере и востоке может быть порывистым и даже сильным. Но во всех областях будет солнечно.

"В Киеве в среду предполагается солнечная теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет +18, +19 градусов. Однако не забывайте, что ночь еще свежая, + 2 + 4 градуса", - пишет Диденко.

При этом синоптик предупреждает, что 9 апреля апрельское тепло удержится, а вот в пятницу, 10-го, в Украину придет влажный атмосферный фронт, который принесет дожди и небольшое похолодание.

Ранее "Страна" писала о том, что "синоптик рассказала о прогнозе погоды на Пасху.

Также мы сообщали, что март-2020 в Киеве оказался на 6 градусов выше нормы и побил 12 температурных рекордов.