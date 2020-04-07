В мессенджере WhatsApp объявили о введении ограничений на отправку популярных ("вирусных") сообщений. Теперь отправлять их можно только одному человеку за раз.

Об этом говорится в сообщении мессенджера в блоге.

Отметим, что "вирусными" считаются сообщения, которые отправляются через цепочку пяти и более людей. Как отметили в компании, лимит был введен для борьбы с дезинформацией в связи с распространением пандемии коронавируса.

На протяжении почти всего существования WhatsApp можно было переслать одно сообщений сразу 256 людям из своего списка контактов. В 2018 году мессенджер начал экспериментировать с ограничением по количеству пересылаемых нескольким людям сообщений из-за скандала в Индии, когда приложение обвинили в подстрекательстве к насилию из-за пересылаемых недостоверных сообщений. В 2019 году мессенджер представил функцию маркировки сообщений, пересылаемых сразу нескольким пользователям, а также разрешил пересылать одно и то же сообщений только пять раз.

Напомним, в WhatsApp сообщили, на каких устройствах и платформах перестанет работать мессенджер.

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