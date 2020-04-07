Во время карантина почти треть украинцев столкнулась с финансовыми трудностями. При этом 39% жителей страны не имеют сбережений, а 60% прогнозируют, что через три месяца благосостояние их семьи ухудшится.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного R&B Group.

Так, социологи 28 марта - 3 апреля опросили 1400 респондентов старше 18 лет и выяснили, с какими проблемами сталкиваются украинцы на карантине, а также на сколько времени хватит их сбережений.

Оказалось, что основными проблемами украинцев на время карантина стали финансовые трудности, в том числе потеря источников дохода, а также забота о здоровье близких. Об этом сообщили по 30% респондентов. Еще по 15% опрошенных заявили, что им трудно сидеть дома и они испытывают тревогу из-за неопределенности. 17% боятся заразиться коронавирусом. Недовольство также вызывают отсутствие междугороднего сообщения, трудности с покупкой некоторых товаров и сложности из-за затрудненного движения общественного транспорта.

При возникающих во время карантина финансовых трудностях у 39% украинцев вообще нет сбережений, а у 13% их хватит только на пару недель. 19% опрошенных заявили, что смогут прожить на сбережения месяц, 8% - два месяца, 3% - три месяца, 7% - четыре месяца и более.

Оценивая изменения, которые произойдут с материальным благосостоянием семьи через три месяца, 38% респондентов выразили уверенность, что оно точно ухудшится. 19% опрошенных полагают, что оно останется неизменным, 22% считают, что скорее ухудшится. Всего 8% украинцев предполагают, что станут жить богаче через три месяца.

Инфографика: R&B Group

Напомним, ранее социологи выяснили, что украинцы больше боятся экономического кризиса, чем коронавируса. У 21% жителей страны уже проблемы на работе.