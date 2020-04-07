В Испании снова фиксируют увеличение смертности из-за осложнений коронавируса. Ранее показатели шли на спад.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании.

Известно, что за прошлые сутки от коронавируса в Испании умерло 743 больных. Отметим, в понедельник, 6 апреля, в стране от болезни умерли 637 человек, а в воскресенье - 674.

Всего сейчас в стране COVID-19 болеет 140 тысяч пациентов. 13 800 испанцев уже умерли, 43 тысячи выписали из больницы.

Напомним, ранее Испания заявляла о снижении роста количества заболевших и умерших от коронавируса. 6 апреля смертность и заболеваемость впервые стали ниже, чем две недели назад.

Как сообщала "Страна", Испания вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. На первом по-прежнему остаются США.

