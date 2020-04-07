Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.

"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.

Отметим, что высокая температура, по мнению врачей, является первым и самым явным признаком коронавирусного заражения.

Поклонники Александра Алиева тут же начали распространять в сети его просьбу о советах.

Видео: twitter.com/ivan

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Александр Алиев 21 марта запустил свой Youtube-канал под названием "Кент" и первый выпуск посвятил именно "фейковому коронавирусу".

Александр Алиев тогда эффектно снял маску на улице и заявил во всеуслышание: "Коронавирус, это все, конечно же херня".

Видео: YouTube/ Кент

Будем надеяться, что у Александра Алиева банальная простуда, и он скоро поправится.

Напомним так же, что по данным на утро 7 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 462 человек.