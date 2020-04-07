В Винницкой области 52-летний житель Шаргорода устроил обстрел спецназовцев прямо из своего дома. До этого преступник угрожал расправой своему соседу. Теперь стрелок до конца жизни может остаться за решеткой.

Об этом инциденте во вторник, 7 апреля, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Сообщается, что полиция отреагировала на обращение 32-летнего жителя, который пожаловался на неадекватного соседа, угрожавшего ему оружием. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа правоохранителей, однако 52-летний злоумышленник принялся стрелять в воздух и угрожать стражам порядка.

Фото: Нацполиция Украины

На просьбу отдать оружие он не реагировал, при этом закрылся в доме, где находился его пожилой отец. В свою очередь правоохранители привлекли спецподразделение КОРД. Во время штурма дома, мужчина начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четыре человека получили ранения.

В конце концов вооруженного мужчину удалось задержать. У него изъяли охотничье ружье и пистолет, которые направили на экспертизу. Сообщается, что угрозы жизни раненых полицейских на данный момент нет. При задержании преступник также получил ранение. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

Фото: Нацполиция Украины

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Скриншот: Полиция Винницкой области

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