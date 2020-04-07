Британский Верховный суд оказал в иске Игорю Коломойскому и другим бывшим владельцам Приватбанка, не разрешив обжаловать решение Апелляционного суда, который подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка к экс-владельцам.

Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает пресс-служба банка.

Так, в Верховном суде подтвердили, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент".

Теперь бывшие владельцы Приватбанка должны возместить расходы, которые понесло финучреждение.

"Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова … больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $ 3 млрд", - прокомментировали решение суда в банке.

Напомним, Приватбанк подал новые иски против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд.

Также мы писали, что в декабре прошлого года Приватбанк подал новый иск против Коломойского на $600 млн.