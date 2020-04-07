Во время карантина, введенного в стране из-за коронавируса, 99% украинцев не отказались от личных встреч с друзьями и пожимания рук при встрече. Зато 80% жителей страны стали тщательнее мыть руки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного R&B Group.

Так, социологи 28 марта - 3 апреля опросили 1400 респондентов старше 18 лет и выяснили, как изменились привычки украинцев в связи с введением в стране карантина.

Подавляющее большинство опрошенных стали тщательнее и чаще мыть руки (80%) и носить маску, выходя из дома, и в общественных местах (78%). 60% респондентов отметили, что стараются не выходить из дома без надобности. Почти столько же - 59% - проветривают помещения. 58% украинцев во время карантина избегают мест скопления людей.

Дезинфицируют поверхности 57% респондентов, 56% выдерживают рекомендованную Минздравом социальную дистанцию в 1 - 2 метра. Не пользуются общественным транспортом, несмотря на все введенные правительством ограничении в отношении него, всего 52% украинцев.

22% опрошенных перешли на дистанционку, онлайн-покупки делают 11% украинцев. А вот отказались от встреч с друзьями и пожимания рук всего по 1% респондентов. И лишь 0,2% - пользуются кнопками лифта и ручками дверей со специальной защитой. 1% украинцев не применяет никаких мер в связи с карантином.

Инфографика: R&B Group

Напомним, ранее социологи выяснили, что в Украине на карантине женщины чаще смотрят новости и готовят, а мужчины занимаются спортом, спят и пьют.