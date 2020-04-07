Ультиматум Саудовской Аравии усложнил переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией. Эр-Рияд фактически требует, чтобы Москва более всех сократила добычу - на 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые стали причиной для разногласий и развала сделки ОПЕК+ на переговорах в марте, когда Россия не приняла озвученные условия.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что стороны в целом согласны, что добычу в совокупности надо снизить на 10 миллионов баррелей в сутки, но вопрос в разделе этого объема.

По версии Саудовской Аравии, ее квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у ОАЭ, Ирака и России - на 1,5 миллиона. Но считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. Так, Эр-Рияд поднял ее с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона, это значит, что сокращение относительно марта составит только 0,5 миллиона баррелей. У ОАЭ добыча выросла на миллион баррелей, у Ирана - на 200 тысяч.

Россия не увеличивала добычу в апреле, сохранив ее на уровне 11,2 миллиона. В связи с этим она настаивает, чтобы квоты применялись к среднему объему за квартал. Пока эти разногласия преодолеть не удается.

Ранее "Страна" писала о том, что саудиты отложили публикацию своих цен на нефть после переноса саммита ОПЕК+.

Также мы сообщали, что цены на нефть ускорили падение после новостей о переносе встречи стран ОПЕК.