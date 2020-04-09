Что такое иммунитет.

Наш организм постоянно претерпевает изменения, однако, несмотря на это, он предпочитает постоянство и может нормально функционировать только при определенных показателях своей внутренней среды. К примеру, в норме температура нашего тела колеблется от 36,0 до 37,0. Вспомните последнее простудное заболевание и то, насколько неважно вы себя чувствовали, если температура поднималась на каких-то полградуса. Так же обстоят дела и с другими параметрами: кровяным давлением, кислотностью крови, уровнем кислорода и сахара в крови и прочими. Неизменность значений этих показателей носит название гомеостаз, а в обеспечении его постоянного уровня участвуют практически все органы и системы организма.

Иммунная же система несет ответственность за генетический гомеостаз. Ее основная задача – устранить не только посторонние микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, попадающие снаружи (бактерии, вирусы, токсины и другие), а и клетки собственного организма (допустим злокачественные), которые стали чужеродными в генетическом плане.

Как иммунитет ликвидирует "врагов"?

Для того, чтобы узнать, как это происходит, нужно разобраться, как устроена иммунная система и какие виды иммунитета существуют.

Иммунитет бывает двух видов: врожденный (неспецифический) и приобретенный (специфический). Для первого вида характерны однотипные реакции на любые чужеродные микроорганизмы сразу после вторжения в организм, но к сожалению, не образуют иммунологическую память. Иными словами, если подобный микроорганизм проникнет в организм в очередной раз, система врожденного иммунитета его "не распознает" и реагировать будет таким же образом. Врожденный иммунитет является важным звеном – он первым подает сигналы об опасности и незамедлительно оказывает сопротивление микроорганизмам, которые вторглись.

Несмотря на это, реакции врожденного иммунитета не в состоянии обеспечить полноценную защиту организма от серьезных инфекций, поэтому вслед за ним в борьбу включается приобретенный иммунитет. В этом случае реакция организма индивидуальна для каждого "врага", отсюда и "боекомплект" приобретенного иммунитета у людей отличается и во многом зависит от того, с какими инфекциями человеку приходилось контактировать и какие прививки он имеет.

Приобретенному иммунитету необходимо время для изучения инфекции попавшую в организм, поэтому его реакция при первом столкновении происходит медленно, однако работает более продуктивно. Но самое важное, что, единожды ликвидировав микроорганизм, система иммунитета "фиксирует" его и при последующей "встрече" с аналогичным реагирует оперативно, порой убивая его до наступления начальных симптомов болезни. По такому принципу работают прививки.

Кто в организме отвечает за иммунитет?

В состав иммунной системы входит несколько органов ответственных за иммунитет:

Костный мозг

Тимус

Лимфатические узлы

Селезенка

Миндалины и аденоиды

Аппендикс

Пластинки Пейе

Все они, обеспечивают формирование, созревание или накопление иммунных клеток. В организме человека их достаточно много, к основным относятся:

Т-лимфоциты

В – лимфоциты

Макрофаги

НК-лимфоциты

Нейтрофилы

Базофилы

Эозинофилы

Эти клетки путешествуют через кровь, чтобы бороться с инфекцией в каждом уголке человеческого тела. Каждой клетке отведена своя особая роль.

Если иммунная система крепкая, то организм быстро справляется с инфекцией и выходит победителем из борьбы.

Что ослабляет иммунитет человека?

Основными виновниками снижения иммунитета являются:

Простудные и инфекционные заболевания. Происходит своего рода замкнутый круг. Чем чаще человек болеет простудными заболеваниями, тем больше нагрузка на его иммунитет, и чем слабее иммунная реакция организма, тем чаще человек подвержен инфекциям

Авитаминозы. Например, сезонный дефицит витаминов Д и С

Стрессы. Давно установлено, психоэмоциональные перенапряжения не только увеличивают генерирование адреналина и кортизола, но и продукцию ацетилхолина, или как его еще называют "гормон слабости", делающий уязвимой иммунную систему человека

Соблюдение жестких диет. Дисбаланс в рационе питания ослабляет костные и мышечные ткани и приводит к снижению иммунитета

Вредные привычки. Злоупотребление алкогольными напитками и табачными изделиями, также пагубно влияет на иммунитет

Бесконтрольное применение антибактериальных средств. Массовое и бесконтрольное применение антибиотиков приводит к мутациям и возникновению устойчивых микроорганизмов, увеличивается число людей с хроническими заболеваниями и нарушением иммунного статуса

Как укрепить иммунитет.

1. Одним из лучших средств для укрепления иммунитета является Трилумин в капсулах, инновационное средство, разработанное украинскими учеными с учетом эндемических особенностей и состоянием здоровья нации. Детальнее можно ознакомиться на сайте trilumin.com.

2. Также защитой для клеток иммунокомпетентного органа тимуса являются витамины А и Е. Чем больше их концентрация, тем эффективнее этот орган будет бороться с микробами. Селезенка также производит антитела, поэтому тоже нуждается в защите от вредного воздействия такими антиоксидантами, как витамины А и Е.

3. Употребление в пищу цитрусовых и яблок повысит уровень витамина С и железа в организме.

4. "Подстраховать" иммунитет помогут селен (его достаточно в мясе, рыбе и цельнозерновом хлебе) и цинк (им богаты ростки пшеницы, шпинат, морепродукты, семена льна, орехи).

5. Для укрепления местного иммунитета можно использовать эфирные масла, они улучшают состояние слизистой дыхательных путей, тем самым улучшая иммунный ответ.

6. Ежедневные пешие прогулки активизируют работу сердечно-сосудистой и иммунной системы.

Как снизить нагрузку на иммунную систему.

В период, когда все болеют, следует максимально уменьшить количество контактов с источниками инфекций. Чем меньшее количество вирусов и бактерий будет попадать в организм, тем легче иммунной системе их обезвредить.

Для того, чтобы не остаться без иммунной защиты в самый напряженный момент, лучше заблаговременно побеспокоиться об укреплении иммунитета. При этом иммуномодулирующее средство должно отвечать определенным параметрам: быть эффективным, безопасным, удобным в применении и доступным по цене. Максимально этим критериям соответствует средство ТРИЛУМИН.

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