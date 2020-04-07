Уже третья европейская страна рассматривает возможность смягчения жестких карантинных мер, вызванных эпидемией коронавируса. Литва, вслед за Австрией и Данией, может ввести послабления карантина после Пасхи.

Об этом заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис, как передает местное издание Obzor.

Глава правительства Литвы рассказал, что после Пасхи планируется открыть некоторые предприятия малого бизнеса, но в случае обеспечения необходимых мер безопасности. Однако, так же будет рассматриваться и вопрос продления общего карантина, который пока официально действует в стране до 13 апреля.

"Если правительство решит, то карантин будет продлен на две недели. Смягчение условий будет после Пасхи", – заявил премьер прессе в сейме 7 апреля.

Саулюс Сквернялис отметил, что в местах торговли планируется ограничивать потоки людей, обязать продавцов и клиентов использовать средства защиты, а продавцами не смогут работать люди из группы риска.

Точные изменения карантинного режима должны быть утверждены позднее на этой неделе.

"Мы, очевидно, отпустим определенный малый бизнес и выставим очень четкие условия. Например, если вход в магазин с улицы - сколько клиентов может быть, клиенты и продавцы только со средствами защиты, продавцы не могут быть в группе риска, должны быть дезинфицирующие жидкости, контроль за входом-выходом. При наличии таких условий малый бизнес сможет запуститься", - сказал Сквернялис.



Он уточнил, что решение будет обусловлено количеством новых заболеваний. Особенно критическими будут пасхальные выходные дни, считает премьер.

"Эти выходные будут критическими. Если мы как государство и общество продемонстрируем зрелость, и выдержим эти выходные, то прогнозы аналитиков позволяют говорить о стабилизации ситуации. Важно не получить скачок. Если же в выходные дни будет скачок, значит, потребуется около 10 суток на контролирование скачка и еще 10-12 суток для стабилизации. Давайте проявим терпение, потерпим в эти выходные, будут дополнительные меры, но после этого мы сможем говорить о более свободном режиме социальной жизни", - сказал Сквернялис.

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