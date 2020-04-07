В Киеве есть четыре базы обсервации для граждан, которые возвращаются из-за границы. В них могут разместить до трех тысяч человек.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

"Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства, это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также подготовила уже четыре таких базы для киевлян. Таким образом, Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию", - заявил он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Про базы обсервации с 7:19. Видео: Facebook/Виталий Кличко

Как он отметил, сейчас в столице двухнедельную обсервацию проходят 207 человек. В ближайшие дни прибудут еще несколько самолетов с возвращающимися из-за границы украинцами, однако сколько среди них киевлян, пока что неизвестно.

Напомним, по данным утром 7 апреля, в Киеве коронавирус нашли у четырех детей. Всего заразились уже 279 человек.

Также мы писали, что на сегодгня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 462 человек.