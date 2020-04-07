В России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом - 1154 человек в 43 регионах страны. Теперь инфицированные есть в 81 из 85 российских регионов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевшихв России увеличилось до 7497 человек. За минувшие сутки в результате болезни скончались 11 человек. Всего умерших от коронавируса - 58.

Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируют в Москве. За сутки там выявили 697 новых случаев. За столицей следует Санкт-Петербург (69) и Подмосковье (67), затем Брянская (35) и Калининградская области (29). В остальных регионах - менее 20 зараженных в каждом.

Напомним, что для борьбы с коронавирусом президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.

Также мы сообщали, что Путин продолжит работать дистанционно еще неделю.